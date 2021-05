Novo curta de Pedro Almodóvar, 'Human voice' será lançado no Brasil

CB Correio Braziliense

Diretor Pedro Almodóvar e atriz Tilda Swinton nas gravações de 'Human voice' - (crédito: Divulgação / Twitter @AgustinAlmo)

O curta-metragem Human voice, primeira produção do diretor espanhol Pedro Almodóvar em inglês, será distribuído nas plataformas digitais no Brasil, como Now, Vivo Play, Sky Play, iTunes, Apple TV, Google Play e YouTube, e no restante da América Latina pela Synapse Distribution. Protagonizado pela atriz britânica Tilda Swinton, o filme estreou na última edição do Festival de Veneza. O lançamento brasileiro acontecerá nos próximos meses.

O filme é uma adaptação de 30 minutos da peça homônima do poeta francês Jean Cocteau (1889-1963), de quem o cineasta é fã. A trama acompanha uma mulher à espera da ligação do companheiro que acabou de deixá-la. Sob o olhar atento do cachorro do ex, também abandonado, ela finge estar bem, mas logo perde o controle. O curta recebeu elogios na abertura do Festival Brasil de Cinema Internacional, que transcorre em abril no Rio de Janeiro.

Essa não é a primeira vez que Almodóvar aborda a narrativa do abandono feminino. Na comédia dramática Mulheres à beira de um ataque de nervos, o primeiro longa do diretor indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, a temática também é trabalhada. A musa da vez é a ganhadora do Oscar Tilda Swinton, que, para Pedro Almodóvar, trouxe verdade e a emoção às suas palavras em uma atuação excepcional. Assista ao trailer do curta:





O lançamento do filme dá continuação ao trabalho de curadoria da distribuidora Synapse, que trouxe às plataformas, em 2021, dez obras remasterizadas de Almodóvar pela primeira vez na América Latina.