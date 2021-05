BBB21: Nego Di promete abraços frios e caras de nojo na final

CB Correio Braziliense

Nego Di foi eliminado com 98,76% de rejeição - (crédito: Reprodução/Globoplay)

O humorista Nego Di foi às redes socais fazer o que mais gosta nos últimos tempos: alfinetar os participantes do BBB21, reality show do qual foi eliminado com 98,76% de rejeição. Falando como se fosse participar da final desta terça-feira (4/5) - a Globo não confirma a presença dele no programa --, Nego Di criticou a falsidade dos ex-colegas de confinamento.

Isso porque ex-BBBs, como Sara e Gil e Caio e Rodolffo, por exemplo, têm trocado afagos e abraços no reecontro. "Essa galera que vem se encontrando no hotel e fingindo ser “amigos ... São os mesmo que vão puxar o saco da Juliette depois da final", escreveu ele no Twitter, supondo que Juliette será a grande vencedora do prêmio de R$ 1,5 milhão

"Já peço desculpas pelos abraços frios e pelas caras de nojo, mas eu não consigo agir por conveniência", conclui, dando a entender que estará na final, quando é praxe os eliminados assistirem juntos ao programa.

Essa galera que vem se encontrando no hotel e fingindo ser “amigos” ...



São os mesmo que vão puxar o saco da Juliette depois da final...



Já peço desculpas pelos abraços frios e pelas caras de nojo, mas eu não consigo agir por conveniência! — NEGO DI ???????? (@negodioficial) May 4, 2021

Os ex-BBBs estão confinados num hotel no Rio de Janeiro para evitar o contágio com a covid-19. Eles devem voltar para lá no fim do programa desta terça e ficar isolados até o sábado, quando vão se reunir para "lavar a roupa suja".