BBB21: Sarah posta vídeo de reencontro com Gil: "meu campeão!"

Sarah e Gil foram aliados dentro da casa do BBB21 - (crédito: Reprodução/ Instagram)

A brasiliense Sarah e o pernambucano Gilberto se reencontraram após a eliminação dele no BBB21. O momento especial foi registrado por Sarah numa live para os seguidores dela no Facebook e ficou também no Instagram.

"Vou atrás do meu Gil do Vigor, fiquem comigo", anuncia Sarah, ainda a caminho do quarto onde Gil e a mãe dele estão hospedados. Sarah, Gil e os demais participantes do BBB21 estão confinados num hotel, testados para a covid-19 à espera da grande final, nesta terça-feira (4/5), e de uma espécie de lavagem de roupa suja, sábado (8/5).

Quando Gil abre a porta do quarto está desconfiado, mas vibra ao ver que é Sarah. O abraço deles, com direito a muitos gritos e pulos, é coroado com Sarah chamando e colega de programa de "meu campeão".

Ressaltando estarem todos testados, Sarah foi abraçar também a mãe de Gil. "Mainha! Finalmente vou conhecer a senhora", diz.