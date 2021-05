Festival FIXE celebra cultura lusófona contemporânea

CB Correio Braziliense

Convidados (de cima para baixo, da esquerda para a direita): Tenka Dara, Selma Uamusse, Welket Bungué, Yovanka Paquete Perdigão, Marissol Mwaba, François Muleka, Rico Dalasam, Zudzilla, Kalaf Epalanga, Aline Chermoula e Rudmira Fula. - (crédito: /Divulgação)

Em comemoração ao Dia Internacional da Língua Portuguesa (5/5), o Festival FIXE terá sua primeira edição realizada no Brasil, nestas quarta (5/5) e quinta-feiras (6/5) de maio. O evento multilinguagem celebra a cultura contemporânea lusófona.

A celebração terá atividades gratuitas e on-line que envolvem música, cinema, moda, literatura, teatro, gastronomia e artes visuais de diversos países como Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Portugal, Cabo Verde e também Brasil.

Entre os destaques da programação estão Selma Uamusse, cantora moçambicana, Kalaf Epalanga, escritor e músico angolano, e Aline Chermoula, chef de cozinha e pesquisadora baiana. O evento também terá a participação dos cantores brasileiros Rico Dalasam e Zudizilla.

Durante cinco dias serão oferecidos dez shows, quatro espetáculos teatrais, uma mostra audiovisual e uma exposição de artes visuais e design, além dos ateliês criativos de moda, encontros gastronômicos e as mesas de bate-papo com autores da língua portuguesa.

Com idealização e direção de Fabiane Batistela, o FIXE é uma iniciativa permanente de pesquisa, encontro e reflexão sobre a arte contemporânea dos países de língua portuguesa. “FIXE investe na construção laços, conexões, promoção de lançamentos e divulgação de novas tendências artísticas de países lusófonos, com conteúdo selecionado por curadores especializados no assunto”, explica a diretora em material de divulgação.

O festival é realizado pela Inker Agência Cultural, com curadoria e produção da Agência Let's Gig. Também conta com o patrocínio da Petrobras, além do apoio de empresas como a plataforma de streaming de filmes TodesPlay.

Festival FIXE

De 05 a 09 de maio. Evento multilinguagem de celebração da cultura lusófona. Gratuito e on-line. Mais informações: www.festivalfixe.com.br