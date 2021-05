Elizabeth Olsen fará dona de casa assassina em nova série da HBO max

CB Correio Braziliense

Elizabeth Olsen já tem seu próximo papel na televisão. A atriz vai interpretar Candy Montgomery, dona de casa que assassinou uma amiga em 1980. O caso é real e vai servir de inspiração para Love and death, da HBO max. As informações são da Deadline.



Uma produção de Nicole Kidman e David E. Kelley, Love and death será uma adaptação do livro Evidence of love: a true story of passion and death in the suburbs e os artigos sobre o caso originalmente publicado na revista Texas Monthly. Lesli Linka Glatter ficará por conta da direção.

Em Love and Death, dois casais que frequentam a mesma igreja aproveitam uma vida tranquila no subúrbio texano, até que Candy ergue um machado e mata a amiga, que na verdade é esposa de seu ex-amante. Apesar de ter confessado o crime, a assassina foi absolvida. Hoje, vive como terapeuta e usa outro nome. Agora, Candy vai ver sua história ser contada na televisão.

Elizabeth Olsen

Recém-saída de WandaVision, da Marvel, a atriz norte-americana veio ter reconhecimento a partir de 2011, quando protagonizou os filmes de suspense A casa silenciosa e Martha Marcy May Marlene. Por este último, concorreu ao prêmio de melhor atriz no Critics' choice award.

Irmã mais nova das gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen, conhecidas de longa data pelo público brasileiro pela sitcom Três é demais (1987-1995) e o filme Gêmeas em apuros (2001), Elizabeth começou a carreira em 1994, aparecendo ao lado das irmãs no telefilme Confusão no velho oeste.