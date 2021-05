Alexander Skarsgård entra para o elenco de ‘Succession’

CB Correio Braziliense

Alexander Skarsgård interpretará o empresário de tecnologia Lukas Matsson em 'Succession' - (crédito: HBO/Divulgação)

Alexander Skarsgård vai compor elenco da terceira temporada da série Succession, da HBO Max. A novidade foi anunciada nesta terça-feira (4/5) pelo portal Deadline. O ator, conhecido por papéis em True blood e Big little lies, vai interpretar Lukas Matsson, um empresário bem-sucedido no ramo da tecnologia.

Vencedora de sete prêmios no Emmy 2020, a série explora as alianças familiares e disputas de poder e riqueza pela família Roy, que comanda um conglomerado de mídia. A trama gira em torno do relacionamento conturbado entre os parentes. A produção é dirigida por Jesse Armstrong (Fresh meat) e produzida pelo cineasta Adam McKay (Vice).

Entre as novidades da nova temporada também estão as atrizes Sanaa Lathan (Felicidade por um fio), Linda Emond (Projeto Gemini) e Jihae Kim (Máquinas mortais).

As gravações da série foram interrompidas no ano passado devido à pandemia da covid-19. As filmagens da terceira temporada já tiveram início nos Estados Unidos. A primeira e a segunda temporada de Succession estão disponíveis na HBO GO.