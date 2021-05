Artistas fazem corrente de orações por Paulo Gustavo

Ed Estado de Minas

Internado desde 13 de março com complicações decorrentes da covid-19, o ator Paulo Gustavo teve grave piora em seu quadro de saúde na última segunda-feira (3/5), quando uma embolia pulmonar foi registrada pelos médicos.

As correntes de oração por ele, que já eram fortes nas últimas semanas, se intensificaram nas últimas 24 horas. Além dos milhões de fãs, vários colegas de trabalho e outros artistas e personalidades da TV e do cinema usaram as redes sociais para se manifestar positivamente pela saúde do ator.



“Paulo Gustavo é e sempre será uma explosão de alegria, intensidade e liberdade. Um ser raríssimo. Me junto às correntes de oração, energias positivas e axés para esse brasileiro genial e tão querido. Amor também emana para seus filhos e para o Thales. Força e fé!”, publicou o também humorista Marcelo Adnet, no Twitter.

“Queria pedir para que cada um de vocês que amam o Paulo Gustavo que tirasse um tempo do seu dia para orar por ele. Não importa sua religião e sim a sua fé! Eu creio!”, disse a atriz Ingrid Guimarães na mesma rede. Ana Maria Braga foi outra que se manifestou no Twitter, dizendo: “Estou com o coração na mão por esse garoto, esse grande artista, um filho e um pai muito amado, com alma de menino. Eu peço, por favor, para vocês que têm carinho por mim, que direcionem orações de melhora para o Paulo Gustavo, assim como para todos os casos de infecção por Covid”.

Tatá Werneck, companheira de humor e grande amiga, se manifestou várias vezes nos últimos dias. Ainda na segunda-feira, ela fez um apelo por orações: “Eu imploro a vocês com todo amor: tirem um minuto do tempo de vocês e peçam para que Paulo Gustavo veja os filhos crescerem. Por favor. Quem puder. Por favor . Eu peço com todo amor”.

Ao longo desta terça-feira (4/5), ela usou o Twitter para desmentir informações que antecipavam a morte de Paulo Gustavo, destacando a luta do ator. Leia em Tatá Werneck sobre Paulo Gustavo: ‘Ele está vivo. Deixem meu amigo em paz’