Tatá Werneck sobre Paulo Gustavo: ‘Ele está vivo. Deixem meu amigo em paz’

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Twitter)

A apresentadora e amiga íntima de Paulo Gustavo, Tatá Werneck usou as redes sociais nesta terça-feira (4/5) para desmentir os boatos de que o humorista haveria morrido em decorrência de complicações da covid-19. O estado de saúde de Paulo regrediu, conforme informado pela equipe médica que acompanha o ator, e por isso é considerado de ‘extrema gravidade’.



Por meio do Twitter, Tatá afirmou que o amigo está vivo e pediu para que deixem de propagar rumores acerca da situação. Veja:



A situação do Paulo é mto grave. Mas ele está vivo. Parem. Parem de querer ganhar likes em cima dele. Nesse momento ele está vivo. Deixem o Paulo em paz. Deixem meu amigo em paz! — Tata werneck (@Tatawerneck) May 4, 2021

A situação dele é grave. Mas mesmo assim é mto cruel darem uma notícia . Tirarem as chances e as esperanças. Paulo está vivo. Permanece lutando. Sabemos da dificuldade e da gravidade. Mas por favor não deem notícias para ganhar likes. — Tata werneck (@Tatawerneck) May 4, 2021

Enquanto há vida há esperança! Paulo está vivo! — Tata werneck (@Tatawerneck) May 4, 2021



Ao fim das declarações, a humorista ainda rebateu uma internauta que especulou que Paulo ‘deve ter alguma comorbidade para ter chegado nesse ponto ainda jovem’. A artista, então, respondeu:



Não! Paulo não tem comorbidades! Teve asma há 10 anos atrás e nunca mais teve crise. Enxerguem a realidade! Parem de negar a gravidade desse vírus! https://t.co/qzng3DqTcK — Tata werneck (@Tatawerneck) May 4, 2021



Pedido de orações



Tatá Werneck tem comentado ativamente nas redes sociais sobre o estado de saúde do amigo. Ela pede para que os milhares de seguidores do Twitter e Instagram orem por Paulo Gustavo e pelos brasileiros que estão enfrentando a doença.



Após o boletim médico desta segunda-feira (3/5), a apresentadora implorou para que os seguidores orassem pela recuperação do amigo.



“Eu imploro a vocês: tirem um minuto do tempo de vocês e peçam para que o Paulo Gustavo veja os filhos crescerem. Por favor. Quem puder. Por favor, eu peço com todo o amor”, escreveu a atriz e humorista.



Internado desde 13 de março



Internado desde o dia 13 de março, a equipe médica que cuida do humorista informou nesta segunda que Paulo apresenta um quadro gravíssimo devido a uma fístula bronquíolo-venosa, inflamação na região dos pulmões que possibilita a passagem de ar na corrente sanguínea, o ator apresentou um quadro de embolia gasosa disseminada.



Na tarde de domingo (2/5), os médicos chegaram a diminuir o nível de sedação do ator, o que permitiu que ele ficasse algumas horas acordado e interagindo com o marido dele, o dermatologista Thales Bretas, e com a equipe. Por causa da embolia, contudo, houve piora acentuada do nível de consciência e dos sinais vitais do humorista.