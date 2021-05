Paulo Gustavo: veja a cronologia da carreira do ator e humorista

MA Maíra Alves LP Luana Patriolino

(crédito: Reprodução/Instagram)

O ator e humorista Paulo Gustavo morreu, nesta terça-feira (4/5), vítima de complicações causadas pela covid-19. Ele estava internado desde 13 de março e já havia passado por diversos procedimentos, como o tratamento por oxigenação por membrana extracorpórea (Ecmo), para que pudesse enfrentar a doença de forma menos dolorosa. A morte de Paulo veio após um agravamento significativo do estado de saúde do artista, em que a equipe médica classificou como "irreversível".



"Em todos os momentos de sua internação, tanto o paciente quanto os seus familiares e amigos próximos tiveram condutas irretocáveis, transmitindo confiança na equipe médica e nos demais profissionais que participaram de seu tratamento", diz o boletim divulgado nesta noite pela assessoria do humorista.



Na tarde do último domingo (2/5), a equipe que acompanha Paulo Gustavo diminuiu o nível de sedação do ator, o que permitiu que ele acordasse e interagisse com o marido, o dermatologista Thales Bretas, e com médicos. No entanto, o caso do ator regrediu na noite deste mesmo dia.



O ator, conhecido pelos amigos como uma pessoa forte, corajosa, destemida, risonha — e que faziam todos ao redor caíram na gargalhada — protagonizou papeis significativos na comédia brasileira. A Dona Hermínia, personagem aclamada pelo cinema, que homenageia a mãe do humorista, foi uma, entre tantos outros, que levaram Paulo a ser um dos atores mais reconhecidos do país.



Veja a cronologia da carreira de mais de 15 anos do humorista: