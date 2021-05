De anônima a favorita: como a trajetória de Juliette mobilizou uma legião de Cactos

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Nesta terça-feira (4/5), o programa Big Brother Brasil 21 fez o mais novo milionário do país. A advogada e maquiadora Juliette foi a grande vencedora da edição com 90,15% dos votos, derrotando Fiuk e Camilla de Lucas na final.



Mas passada a euforia da vitória, vale olhar um pouco para a trajetória da ex-sister, e como ela conseguiu levantar uma legião de Cactos a seu favor.

Sorte na primeira semana

Não é segredo para ninguém que a primeira semana é uma das mais delicadas do programa. Sem a chance de serem conhecidos, os participantes têm de lutar pela atenção do público e pela compaixão dos colegas. Juliette foi uma das que começaram o reality imunes graças a escolha popular. Foi o suficiente para respirar um pouco antes do turbilhão de problemas que chegaria.

Talarica?

Um dos primeiros “problemas” que Juliette enfrentou no reality teve nome e sobrenome: Karol Conká. Enquanto a artista sentiu certo ciúmes da paraibana com relação ao “crush” Arcrebiano, Juliette se tornou um alvo de Karol e seus aliados — como o Projota e Nego Di.

União

Se sentindo afastada do restante da casa, Juliette se aproximou de Lucas Penteado, outro que também foi rejeitado entre os participantes. Juntos, os dois começaram a ganhar o apoio do público e outras amizades, como Gil e Sarah.

De G3 a G… nada

Enquanto Penteado acabou saindo da casa, formou-se um importante vínculo entre Juliette, Gil e Sarah. “Sozinhos” contra a casa, os três ganharam alta popularidade por algumas semanas, mas... tudo que é bom acaba rápido.

Os bastião

Já quase no meio da edição, Sarah passou a se aproximar dos sertanejos Rodolffo e Caio. Junto com a brasiliense, Gil também se aliou ao quarteto e Juliette acabou reclamando de se sentir excluída. Foi a vez de Viih Tube entrar em cena.

Amizade tóxica?

Enquanto a paraibana elegeu a youtuber como amiga, a fidelidade de Viih talvez não tenha sido tão intensa assim. Os fãs de Juliette viam uma amizade unilateral por parte da paraibana.

Fenômeno

Talvez o grande trunfo de Juliette tenha sido o movimento que a advogada conseguiu nas redes sociais fora da casa. Se tornando um verdadeiro fenômeno, principalmente no Instagram, os cactos quebraram recordes de seguidores de participantes já famosas e transformaram Juliette em um sucesso de marketing.

Memes

Outra grande virtude da paraibana foi a personalidade extrovertida, e como a própria Juliette definiu: “tagarela”. Seja brincando com os outros participantes, ou até mesmo “casando” de mentirinha com Fiuk, Juliette protagonizou inúmeros memes, e em consequência ganhou a afeição das redes sociais. Os bordões que ficaram um tempo brilhando? Provavelmente o “Pocahs palavras”, ou o “se secar, borra”.