90,15%: Cactos não decepcionam e consagram vitória de Juliette no BBB21

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/TV Globo)

É isso! Depois de 100 dias o reality-show Big Brother Brasil 21 chegou ao fim. Sem muita surpresa, a grande ganhadora foi Juliette Freite, de 31 anos, com 90,15% dos votos. Paraibana de Campina Grande, a advogada e maquiadora é a mais nova milionária do país. Julliette venceu a influencer Camilla de Lucas (segunda colocada) e o artista Fiuk na grande final.



Além da vitória de Juliette, a última noite do reality foi dedicada essencialmente aos grandes momentos do BBB21 (que os três finalistas assistiram ao vivo) e a apresentação de ex-brothers e sisters, como Rodolffo, Karol Conká e Projota — vale lembrar que Lucas também voltou para a casa e cantou com Projota. Diferente da última edição, em que o apresentador não tocou na ganhadora Thelma Assis por conta da pandemia de covid-19, dessa vez, Tiago Leifert avisou que tinha sido testado para a doença antes de abraçar Juliette, Camilla e Fiuk.

No segundo bloco, o programa também comunicou aos finalistas sobre a morte de Paulo Gustavo: “A gente gostaria de dedicar o programa de hoje para a família e aos fãs de Paulo Gustavo”, declarou Leifert.

Histórico

Se movimentando bastante durante toda a edição, Juliette chegou na casa já com a vantagem de estar entre os seis escolhidos do público para evitar o primeiro paredão. Logo de cara, a moça já virou meme depois da “grande” atração por Fiuk.

E se a relação amadureceu bastante (especialmente nestes últimos dias), a relação com o finado G3 não deu tanta sorte. Antes favoritos do público, a amizade entre Sarah, Ju e Gil acabou com brigas e algumas mágoas.

Depois de Gil e Sarah se aliarem aos bastiões, Juliette ficou mais próxima especialmente de Viih Tube. Lá dentro as duas viviam altos e baixos, aqui fora parte dos fãs da advogada apontavam uma amizade quase tóxica para Juliette.

A paraibana também viveu seus momentos de tretas. No currículo, a moça brigou desde Karol Conká até o crossfiteiro Arthur. Com os bordões “Pocahs palavras” e o “se secar, borra”, Juliette ganhou o amor do Twitter (importante parâmetro de popularidade no programa).

Por fim, Juliette acabou a última liderança da edição e eliminou Gil (ao lado de Camilla) para se garantir na grande final.