Mônica Martelli, amiga próxima a Paulo Gustavo, presta homenagem ao ator

(crédito: Reprodução / Instagram )

A atriz Mônica Martelli, amiga próxima de Paulo Gustavo, publicou uma foto dos dois em sua conta no Instagram agradecendo a amizade e o companheirismo do artista ao longo da carreira e da vida. Ao final, Mônica menciona o marido e os filhos do ator e finaliza: "estaremos juntos”. Os dois trabalharam juntos nos filmes Os homens são de Marte... e é pra lá que eu vou e Minha vida em Marte, longas que falam sobre amor e amizade.

Paulo Gustavo morreu na noite de terça-feira (4/5), em decorrência da covid-19, após quase dois meses internado. O velório deve ser realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Logo após a morte do ator, amigos divulgaram mensagens nas redes sociais lamentando a morte de Paulo Gustavo.





Mônica Mertelli postou várias fotos e vídeos com o ator em momentos descontraídos, prestando homenagens e pedindo orações ao Brasil.