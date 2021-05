Paulo Gustavo deve ser velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro

CB Correio Braziliense

(crédito: João Miguel Júnior/Divulgação)

O velório do ator e humorista Paulo Gustavo, morto nesta terça-feira (4/5) em decorrência de complicações da covid-19, deve ocorrer no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A informação foi publicada pelo colunista Ancelmo Gois, de O Globo.

A assessoria do artista divulgou a informação sobre a morte nesta noite, mas ainda não deu detalhes sobre enterro e velório. De acordo com o boletim médico, Paulo Gustavo faleceu às 21h12. A equipe do Copa Star, em Copabana, onde o ator foi internado em 13 de março, lamentou a perda. "A equipe profissional que participou de seu tratamento está profundamente consternada e solidária ao sofrimento de todos", diz a nota.

O quadro do humorista, conhecido pelo papel de Dona Hermínia, na franquia Minha mãe é uma peça, se agravou, e ele chegou a fazer um tratamento alternativo de oxigenação por membrana extracorpórea (Ecmo), uma espécie de "pulmão artificial", usado em casos de pneumonia grave.

Durante o período de internação, ele chegou a apresentar melhora. Na tarde do último domingo (2/5), a equipe que acompanha Paulo Gustavo diminuiu o nível de sedação do ator, o que permitiu que Paulo acordasse e interagisse com o marido dele, o dermatologista Thales Bretas, e com médicos. No entanto, o caso do ator regrediu na noite do mesmo dia.

Homenagens



Pelas redes sociais, artistas e fãs lamentaram a perda. Mais cedo, alguns haviam se reunido na porta do hospital para fazer uma vigília. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, prestou solidariedade a amigos e família em nome de todos os deputados.

Em nome da Câmara, manifesto a minha solidariedade e a de todos deputados aos familiares e amigos do ator Paulo Gustavo. Sua obra e seu talento conquistaram a alegria e a admiração de todos e sua partida, tão cedo, deixa enorme tristeza, vazio e dor no coração dos brasileiros. — Arthur Lira (@ArthurLira_) May 5, 2021

Formado em 2005 na Casa das Artes de Laranjeiras, o ator começou a carreira antes mesmo de se formar em 2004 no teatro, com o elenco da peça Surto. Ele seguiu carreira de sucesso em peças no Rio de Janeiro. Foi no teatro que começou a atuar como o personagem que mudou a própria carreira, a Dona Hermínia, criada por ele em 2004 e que se tornou a principal personagem de Paulo Gustavo. Ele escreveu um monólogo desta personagem baseada na própria mãe, Déa Lúcia Vieira Amaral.

Em 2013, Minha mãe é uma peça, foi para as telas de cinema, tornando-se um sucesso. O longa teve sequência em 2016, com Minha mãe é uma peça 2, e em 2019, com Minha mãe é uma peça 3.

O ator se casou em 2015 com o dermatologista Thales Bretas. Em 2019, o casal anunciou que tinha tido filhos gêmeos, Gael e Flora, fruto de um processo de barriga de aluguel feito nos Estados Unidos.