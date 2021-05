Ator Marlon Wayans, de 'As branquelas', homenageia Paulo Gustavo

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Marlon Wayans, ator norte-americano conhecido pelo filme As branquelas, postou uma mensagem em homenagem a Paulo Gustavo, afirmando que, embora não conhecesse o ator pessoalmente, sempre ouviu coisas boas a seu respeito.

“Nunca te conheci, mas ouvi grandes coisas de todos os meus amigos e fãs brasileiros. Meus sentimentos à sua família, entes queridos e fãs e que todos os amam profundamente. Descansa bem Amigo. #rippaulogustavo partiu cedo demais”





Paulo Gustavo morreu na noite de terça-feira (4/5). em decorrência da covid-19, após quase dois meses internado, A assessoria do comediante confirmou o óbito do artista no Hospital Copa Star, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, às 21h12. Outros famosos, como Beyoncé, Tatá Werneck, Xuxa, Preta Gil e Luciano Huck, também se manifestaram sobre a morte do ator.