Morando nos EUA, Marco Pigossi posta foto se vacinando e critica Bolsonaro

CB Correio Braziliense

Aos 32 anos, Marco Pigossi está vacinado contra a covid-19 há mais de um mês - (crédito: Reprodução/ Instagram)

O ator Marco Pigossi, astro da série Cidade invisível e da novela A força do querer, entre outros trabalhos, já está vacinado contra a covid-19. O galã de 32 anos mora nos EUA e se vacinou há mais de um mês.

Marco conta no Instagram que não ia postar a foto, por não "achar de bom tom", mas que "diante de tantas perdas no nosso país, decidi postar porque o intuito é mesmo gerar indignação com um líder que ignorou uma doença e é diretamente responsável pela morte de mais de 400 mil brasileiros".

O ator segue comparando os dois presidentes e diz que nos EUA "o líder que ignorava a doença foi trocado. O novo presidente, com um plano honesto e organizado, já vacinou metade da população." Ele ainda presta uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, dizendo que a morte dele e de 400 mil brasileiros poderia ter sido evitada.

Nos comentários, famosos como a atriz Fernanda Paes Leme se manifestaram. "Feliz por você. E não, não foi uma fatalidade... poderia ter sido evitado", escreveu ela. "Fez bem. Aqui seguimos assistindo a um verdadeiro genocídio intencional", disse Kiko Mascarenhas.