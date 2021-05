Prêmio Jabuti 2021 está com inscrições abertas até 1º de julho

CB Correio Braziliense

Itamar Vieira Júnior ganhou o Jabuti de 2020 pelo romance "Torto arado" - (crédito: Todavia/Divulgação)

A edição de 2021 do Prêmio Jabuti, feita pela Câmara Brasileira do Livro, está com as inscrições abertas até dia 1º de julho. Este ano a organização irá oferecer 10% de desconto na inscrição para todos que se candidatarem até dia 5 de junho. A curadoria será feita por Marcos Marcionilo, Ana Elisa Ribeiro, Bel Santos Mayer, Camile Mendrot e Luiz Gonzaga Trigo. Os finalistas serão divulgados em novembro e a cerimônia de premiação será on-line. A consulta pública para a formação do júri acontece do dia 6 de maio até 4 de junho.



Esta edição busca celebrar a inclusão e a diversidade. Para isso, foram feitas alterações nos eixos e categorias do prêmio. As categorias serão divididas de acordo com quatro eixos: literatura, não - ficção, produção editorial e inovação.

A organização do evento espera receber 3 mil inscrições. A personalidade literária homenageada deste ano será o escritor Ignácio de Loyola Brandão, autor do famoso livro Não verás país nenhum, de 1981. Autor de diversos livros, inclusive o recente Desta terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela (2018), Brandão aborda vários temas, entre eles diversidade e sustentabilidade e inclusão, o que ilustra os objetivos e anseios do Prêmio Jabuti 2021.