‘Um lugar silencioso: Parte II’ ganha trailer final;Confira

Emily Blunt e Noah Jupe protagonizam 'Um lugar silencioso: Parte II' - (crédito: Jonny Cournoyer/Paramount Pictures/Divulgação)

A Paramount Pictures divulgou, nesta quinta-feira (6/5), o trailer final de Um lugar silencioso: Parte II. O filme, que será lançado exclusivamente nos cinemas, tem previsão de estreia para 10 de junho no Brasil.

No elenco, retornam John Krasinski, também como diretor e roteirista, Emily Blunt, Noah Jupe e Millicent Simmonds. Já os atores Cillian Murphy e Djimon Hounsou são as novas adições do filme.

O longa mostrará a contínua luta da família Abbott para sobreviver em silêncio. Após os acontecimentos mortais do primeiro filme, a família se vê obrigada a encarar o mundo afora, e rapidamente percebe que os monstros que caçam pelo som não são as únicas ameaças que os cercam.