Peça virtual ‘Terra plana’ volta a ser apresentada neste sábado (8/5)

IB Isabela Berrogain*

A narrativa da peça é uma distopia na qual espectadores escolhem vencedores de um reality show - (crédito: Divulgação/Cia Casa de Ferreiro)

A companhia teatral brasiliense Casa de Ferreiro Companhia de Teatro volta a se apresentar com o espetáculo virtual Terra plana neste sábado (8/5), com sessões às 16h e às 20h. Durante o primeiro fim de semana de apresentações, entre a última sexta-feira (30/4) e o último domingo (2/5), o espetáculo reuniu 220 espectadores ao redor do mundo.

A apresentação, que inicialmente foi idealizada para ser apresentada de forma presencial, foi construída de forma totalmente remota. Ao Correio, Bruno Estrela, diretor geral, dramaturgo e editor da peça, contou sobre os desafios de adaptar o espetáculo ao mundo virtual. "Foi um processo muito difícil. Tínhamos muito material para cenas físicas e longas, mas uma das primeiras coisas que entendi foi que a urgência, velocidade e caráter efêmeros da internet não permitiria cenas com esta estética”, analisa.

“Eu sempre fui um dramaturgo muito interessado em discursos verborrágicos, sempre usei a palavra como alicerce fundamental para minhas obras e desta vez o apelo visual, a dinâmica, as reviravoltas, interatividades e surpresas eram mais importantes que o verbo", pontua.

A peça retrata uma distopia em um espetáculo-jogo interativo no qual o público decide o desfecho da trama ao eliminar os participantes de um reality show sombrio. Na narrativa, o reality faz grande sucesso na terra plana, onde, anualmente, seis prisioneiros recebem a chance de obter misericórdia pelos crimes que cometeram.

O ponto de ligação entre o elenco e o público se dá quando os espectadores escolhem, em tempo real, quem será o prisioneiro digno de perdão. Com isso, a plateia tem um papel determinante na apresentação, tornando-se responsável pelo desenrolar do enredo e permitindo que, ao final de cada sessão, o desfecho seja distinto.

Serviço



Terra plana

Via Zoom. 8 de maio, sessões às 16h e às 20h. Peça teatral.

Preço único: R$ 15. Ingressos via Sympla.



*Estagiária sob supervisão de