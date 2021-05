Inscrições abertas para exposição do festival Mês da Fotografia

CB Correio Braziliense

A Semana de Arte Moderna é tema do Mês da Fotografia este ano - (crédito: Divulgação/Festival Mês da Fotografia)

As inscrições para a VII Exposição Coletiva de Fotografias do Centro-Oeste ficam abertas até a segunda-feira (10/5). Neste ano, a temática da exposição será livre, com os trabalhos fotográficos podendo estar relacionados ou não ao tema geral do Mês da Fotografia, Fotografia e a Semana de Arte Moderna.

Com o intuito de difundir e valorizar a produção fotográfica na região Centro-Oeste, a coletiva aceita inscrições de fotógrafas e fotógrafos, profissionais ou amadores, residentes do Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

Além disso, procurando incluir novos públicos e potencializar o movimento fotográfico da região, o festival traz, neste ano, quatro categorias de participação. Entre elas estão: ensaio, individual, jovens fotógrafos, voltada para o público entre 16 e 25 anos, e fotografia inclusiva, voltada para o público com deficiência autodeclarada.

Em formato híbrido, a exposição será exibida on-line na página oficial do Mês da Fotografia e também ocorrerá presencialmente em local a ser definido, respeitando todos os protocolos de saúde em combate à disseminação da covid-19.

O regulamento está disponível em PDF e em formato acessível, áudio de vídeo, no site do festival.