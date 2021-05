Antigo esportista do futebol e ator, Frank McRae morreu aos 80 anos

CB Correio Braziliense

O astro Sylvester Stallone ajudou a impulsionar a carreira do ator Frank McRae, que morreu aos 80 anos - (crédito: Internet/ Reprodução)

Confirmada na página oficial de James Bond, a morte do ator Frank McRae, que integrou a família artística da franquia de 007 (estrelada por Sean Connery), ocorreu em 29 de abril, mas apenas agora veio a público, reforçada pela divulgação em reportagem da Variety. O astro morreu vítima de infarto sofrido na Califórnia. Tudo foi confirmado pela nora dele, Suzanne.



Com praticamente dois metros de altura, Frank era um ex-jogador de futebol americano que buscou estudos de teatro, tendo popularidade em filmes do amigo Sylvester Stallone, entre os quais F.I.S.T. (1978), comandado pelo destacado canadense Norman Jewison, e Rocky 2: a revanche (1979). A taberna do inferno (1978) também foi estrelado por Stallone.

Com a franquia de 007 sob o protagonismo de Timothy Dalton, 007 — Permissão para matar (1989) projetou o talento de Frank, na pele do personagem Sharkey. Rod Steiger, Eddie Murphy e Sally Field estão na lista dos astros com quem Frank McRae atuou. O último grande herói (1993), em que ele interpretou o policial Dekker, também resultou em estrondoso sucesso dada a atração de bilheteria do parceiro de cena: Arnold Schwarzenegger.