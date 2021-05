CB Correio Braziliense

Cena do longa 'Três verões', de Sandra Kogut, estrelado por Regina Casé - (crédito: Vitrine Filmes/Divulgação)

Disputando em sete categorias, o filme Três verões, de Sandra Kogut, lidera as pré-indicações brasileiras ao VIII Prêmio Platino do Cinema Ibero-americano. Estrelado pela atriz Regina Casé (Que horas ela volta?), o longa concorre nas categorias: Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Música Original, Roteiro e Edição. Na categoria Minisséries, a série da Netflix Bom dia, Verônica lidera com quatro pré-indicações.

A cerimônia tem previsão para ocorrer na primeira semana de outubro, de maneira presencial. O país-sede será anunciado em breve.

Sobre a premiação

O Prêmio Platino do Cinema Ibero-Americano destaca as produções e os criadores mais importantes do ano. É promovido pela pela EGEDA, (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), pela FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales), com apoio das Academias e Institutos de Cinema Ibero-americanos.

A pandemia trouxe queda de 24% nas produções audiovisuais ibero-americanas, mas a indústria acabou por se adaptar. Nessa primeira seleção, a quantidade de títulos foi de quase 700. Uma shortlist com 20 indicações será divulgada no final de maio, por categoria, e, até o final de junho, os organizadores do prêmio divulgam as quatro produções escolhidas para concorrer ao prêmio.

Confira as pré-indicações brasileiras:

Três verões, de Sandra Kogut: Melhor filme, Diretor, Atriz, Ator coadjuvante (Otávio Muller), Música original, Roteiro e Edição.

Fim de festa, de Hilton Lacerda: Melhor Filme, Diretor, Ator (Irandhir Santos), Roteiro e Edição.



Boca de ouro, de Daniel Filho: Ator (Marcos Palmeira), Ator Coadjuvante (Silvio Guindane), Atriz coadjuvante (Lorena Comparato), Fotografia.

Pacarrete, de Allan Deberton: Melhor filme de estreia, Atriz (Marcélia Cartaxo), Atriz coadjuvante (Zezita Matos), Direção de arte.

Macabro, de Marcos Prado: Melhor filme, Fotografia, Edição de som, Música original, Direção de arte.