Festival homenageia mulheres que divulgaram os ritmos brasileiros

Fabiana Cozza é uma das convidadas do festival - (crédito: Foto: José de Holanda)

O Festival Divinas Brasileiras, idealizado pelo Instituto Mpumalanga,vai homenagear Chiquinha Gonzaga, Dolores Duran e Elizeth Cardoso, mulheres que contribuíram para a divulgação dos ritmos musicais brasileiros.

A primeira edição do evento será aos domingos, nos dias 16, 23 e 30 de maio, sempre às 17h, e será transmitida pelo canal do YouTube do Instituto Mpumalanga. O objetivo do evento é destacar a importância feminina na cena artística brasileira, dificuldades enfrentadas, lutas e conquistas.

O festival terá o formato de documentário e reúne cantoras, instrumentistas, pesquisadores e historiadores. A programação contará com interpretações e releituras dos clássicos das homenageadas, além de depoimentos afetivos.

As releituras das homenageadas serão a partir das vozes de Fabiana Cozza, Ná Ozzetti, Zélia Duncan, Izzy Gordon, Leila Pinheiro e outras.