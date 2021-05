Em reunião inédita, Ivan Lins, Marcos Valle e Joyce homenageiam o Rio

LV Lisa Veit*

O single 'Uma casa que era minha' homenageia a cidade do Rio de Janeiro - (crédito: Deck/Divulgação)

Com início doce, melancólico e saudoso e fim esperançoso e “iluminado pelo sol da manhã”, o single Uma casa que era minha é fruto de uma união inédita de três grandes nomes da música brasileira: Ivan Lins, Marcos Valle e Joyce Moreno. A canção é uma homenagem amorosa da MPB ao Rio de Janeiro (cidade natal dos três) e ao país e chega ao público nesta sexta-feira (7/5). Disponibilizado no canal do YouTube da gravadora Deck, um videoclipe consagra a união por meio de imagens gravadas de forma remota e caseira. Confira:

Partindo de uma melodia inacabada de Ivan Lins (teclado), a canção recebeu uma segunda parte composta no piano Fender Rhodes de Marcos Valle, e letra (e violão) de Joyce Moreno. As vozes também foram divididas em versos e reunidas em coro no fim da canção. Também participaram na reprodução instrumental (com arranjos de Ivan Lins e Marcos Valle), Alberto Continentino (baixo) e Renato ‘Massa’ Calmon (bateria), acompanhados do solo de Flugelhorn de Jessé Sadoc. A gravação foi feita individualmente, cada um na respectiva casa, e teve mixagem e masterização de Matheus Gomes. A distribuição ficou por conta da gravadora Deck.

Os três porta-vozes da música brasileira, do Rio e da pátria (em nível nacional e internacional) concordam que o momento, marcado pela pandemia, caos político e desesperança,pede resistência, o registro e o afago por meio das artes e da cultura. A canção também marca o início de uma parceria que deve se estender e se desdobrar em novas composições a serem lançadas em breve.

“Ó cidade amada/ Minha patriazinha /Deixa eu te abraçar/ Sonhar que ainda és minha/ Minha”, finaliza a canção que já está disponível nas plataformas digitais.

*Estágiária sob supervisão de Nahima Maciel