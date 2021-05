Projeto busca compositoras para programa de aceleração de carreiras

CB Correio Braziliense

O projeto Dona Imperatriz está selecionando compositoras de rap e outros ritmos urbanos do DF e Entorno para programa gratuito de aceleração de carreiras e inserção no mercado fonográfico. As inscrições vão até 14 de maio e podem ser feitas pelo formulário on-line, onde as interessadas também podem consultar o regulamento da seleção e a agenda do projeto.



Para o preenchimento do formulário, as candidatas precisarão de um vídeo feito com celular, com duração de até um minuto, com uma música inédita de própria autoria, links das redes sociais e um teto com um pouco da história de vida.

O projeto exige, como pré-requisito, que a candidata seja mulher, cis ou trans, tenha entre 18 e 70 anos, seja residente do DF ou Entorno e, durante o período do curso, tenha condições de acompanhar as oficinas on-line e os demais conteúdos do processo formativo, além de confirmar disponibilidade nos dias e horários das aulas. O curso ocorre entre 22 de maio e 20 de julho.

A seleção dará preferência por mulheres pretas, periféricas, lésbicas, bissexuais e trans, com o objetivo de ocupar a posição de gestoras de suas próprias carreiras. Serão oito escolhidas ao fim do processo seletivo.

Programa

O projeto Dona Imperatriz tem o objetivo de impulsionar as carreiras das compositoras selecionadas com gravação e lançamento de músicas inéditas. São mais de 50h/aula, que incluem assessoria de comunicação, elaboração de portfólio, ensaio fotográfico e músicas em parceria com a cantora Thabata Lorena, idealizadora do Dona Imperatriz.

As oficinas ocorrerão na plataforma Google meet. A etapa presencial consistirá em atendimento individual, com ensaio fotográfico e gravação de voz em estúdio, com equipe reduzida, seguindo os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades.

Thabata Lorena

Mc e referência fonográfica em Brasília, Thabata Lorena é cantora, rapper, compositora e arte-educadora. Maranhense radicada no DF, a artista faz projetos e trabalhos voltados, principalmente, para o enaltecimento da mulher negra em diversos âmbitos da sociedade.