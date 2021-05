Netflix anuncia filme baseado na HQ 'Lady Killer', de Joëlle Jones

CB Correio Braziliense

(crédito: Darkside)

A Netflix anunciou a produção de um filme baseado na obra de uma quadrinista de destaque nos últimos anos. Lady killer, uma das HQs originais de Joëlle Jones, conta a história de uma dona de casa dos anos 1950 que, na realidade, é uma habilidosa assassina de aluguel.

De acordo com o portal Deadline, Blake Lively, (Um pequeno favor e O ritmo da vingança) será a protagonista no longa e o roteiro ficará por conta de Diablo Cody, vencedora do Oscar por Juno. Além de estrelar, Lively também produzirá o longa ao lado de Mike Richardson, Keith Goldberg e Kate Vorhoff. Ainda não há um diretor associado ao projeto, nem previsão do início das gravações ou lançamento.

Lady killer foi publicado pela editora Dark Horse entre 2015 e 2016 e, no Brasil, pela DarkSide em dois volumes. A HQ recebeu também o Prêmio Eisner de Melhor Minissérie em 2016.

Joëlle Jones

A quadrinista, que atualmente trabalha e reside em Los Angeles (EUA), estreitou ainda mais a relação com o Brasil neste mês de maio, que marca o lançamento da primeira série de quadrinhos da Mulher-Maravilha brasileira, Yara Flor, pelo selo futurista da DC, Future State. A personagem foi apresentada pela primeira vez em quadrinho lançado em janeiro deste ano, e evidenciou ainda mais o trabalho de Joëlle.

Jones contribuiu com uma grande variedade de projetos. Só na DC Comics, ela tem no currículo personagens como Mulher-Gato, Batman e Supergirl. A artista foi a primeira mulher a desenhar duas edições consecutivas do homem-morcego e será a primeira a assinar roteiro e ilustração de uma Mulher-Maravilha. Ela também trabalhou para Marvel, Vertigo e The New York Times.