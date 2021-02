Mulher-Maravilha: CW desiste de fazer série da brasileira Yara Flor

A produtora norte-americana The CW desistiu de fazer uma série protagonizada pela Mulher-Maravilha brasileira, Yara Flor, recém-criada nos quadrinhos da DC Comics. A notícia foi dada pela roteirista Dailyn Rodriguez (A rainha do Sul), nas redes sociais.



“Más notícias''. Para quem perguntou, Mulher-Maravilha não será encomendada pela CW. Estava muito orgulhosa do roteiro que escrevi. Queria poder compartilhar o mundo que criei, mas infelizmente não foi dessa vez. Obrigado pelo entusiasmo de todos. Significava muito para mim”, escreveu no Twitter.



So some sad news. For all of those asking, Wonder Girl is not getting picked up at the CW. I was very proud of the script I wrote. Wish I could’ve shared the world I created, but unfortunately it wasn’t meant to be. Thanks for everyone’s enthusiasm. It meant a lot to me.