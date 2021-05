CB Correio Braziliense

(crédito: Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

Em entrevista ao The Jess Cagle Show, do SiriusXM, a atriz Hilary Duff deu alguns detalhes do How i met your father, série derivada do grande sucesso How i met your mother, que estará disponível na plataforma de streaming Hulu.



“Teremos algumas participações divertidas do elenco original", revelou Duff. O spin-off foi oficialmente anunciado mês passado e ainda não se sabe muito sobre o que podemos esperar do show. Na entrevista, a atriz falou um pouco mais sobre a personagem que vai interpretar. “Há ótimos personagens e terei outra família no set, outra família de TV”, revelou.

"Há tantas oportunidades para histórias de amor com esse show porque é a Sophie e três caras. Então, está indo para a toca do coelho, tipo, qual deles era o pai? E você começa a ver todos os filhos da Sophie passar pela experiência de encontrar o amor e namoro e como é isso no mundo moderno ", detalhou a atriz.

Confira o trecho da entrevista: