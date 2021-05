Diretor de 'O Esquadrão Suicida' divulga pôster criado por brasileiro

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/Reprodução )

James Gunn, diretor do novo filme de O esquadrão suicida, compartilhou nas redes sociais um pôster não oficial da produção, criado pelo brasileiro Marcelo Damm. A imagem faz referência à história em quadrinho The brave and the bold #28, que marca a estreia da Liga da Justiça e do vilão Starro, que estará na produção a ser lançada em 5 de agosto nos cinemas. Confira:

Na legenda da publicação, o cineasta escreveu: "O esquadrão suicida nos cinemas daqui a três meses a partir de hoje. Arte de fã (fan art), Marcelo Damm". Já no próprio perfil no Instagram, o brasileiro compartilhou imagens mais detalhadas do pôster que criou, e incluiu a imagem de inspiração: a capa original da HQ da Liga da Justiça publicada em 1960. Confira:





O novo filme do Esquadrão Suicida usará alguns dos mesmos personagens do longa de David Ayer, como Arlequina (Margot Robbie), Rick Flagg (Joel Kinnaman), Amanda Waller (Viola Davis) e Capitão Bumerangue (Jai Courtney), mas não terá tantas conexões com a trama. Ele usa referências das HQs da década de 1980, escritas por John Ostrander e Kim Yale. Além da direção, o roteiro do filme também é assinado por Gunn.