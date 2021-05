Mãe de Paulo Gustavo agradece carinho de fãs e pede: "Usem máscara"

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução / Instagram)

A mãe do ator e humorista Paulo Gustavo, Dea Lucia Amaral, agradeceu aos fãs neste sábado (08/05) pelas mensagens de carinho e pediu a seus seguidores que façam uso de máscara.

“Eternamente agradecida a todos pelas orações e carinho com minha família. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Usem máscara”, escreveu. É a primeira vez que ela se pronuncia sobre o falecimento do filho.



O humorista morreu nesta terça-feira (4/5), vítima da covid-19. Conhecido pelo papel de Dona Hermínia, na franquia Minha mãe é uma peça, deu entrada em 13 março no Hospital Copa Star, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, para observação e cuidados. No entanto, o quadro piorou e uma semana depois, no dia 21 do mês, ele teve de ser intubado. O caso foi se agravando e o ator teve de fazer um tratamento alternativo de oxigenação por membrana extracorpórea (Ecmo), uma espécie de "pulmão artificial" usado em casos de pneumonia grave.

Durante o período de internação, ele chegou a apresentar melhora, mas não resistiu. O corpo do humorista foi cremado na tarde da última quinta-feira (6/5) em Niterói, cidade na qual ele nasceu.