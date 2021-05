Após cerimônia íntima, Paulo Gustavo é cremado em Niterói

CB Correio Braziliense

O humorista, que estava no auge da carreira e deixou dois filhos pequenos, era sinônimo de sucesso na tevê, no cinema ou no teatro - (crédito: João Miguel Júnior/Divulgação)

O corpo do humorista Paulo Gustavo foi cremado na tarde desta quinta-feira (6/5) em Niterói, cidade na qual ele nasceu. Segundo a revista Quem, familiares e amigos se despediram do ator em uma cerimônia íntima no cemitério Parque da Colina, no Rio de Janeiro. A mãe, Déa Lúcia, estava acompanhada do marido dele, o médico Thales Bretas, e a irmã, Juliana Amaral.

Quem também esteve presente foram os famosos mais próximos a Paulo Gustavo. Tatá Werneck, Ingrid Guimarães, Heloísa Périssé e Preta Gil, grandes amigas do artista, foram vistas na despedida. Dentre as muitas homenagens feitas a ele, estão dois projetos para nomear uma rua e um teatro no Rio e em Niterói.

Carreira internacional

Segundo revelado pela revista Piauí, Paulo Gustavo tinha planos para se lançar em outros países em um futuro próximo. Em 2022, começaria a viger um contrato de exclusividade assinado por ele com a plataforma de streaming Amazon Prime Video. A parceria tinha duração prevista de cinco anos. Até lá, ele tinha alguns compromissos a cumprir com o Grupo Globo, como a série televisiva do sucesso Minha mãe é uma peça.

O humorista, que estava no auge da carreira e deixou dois filhos pequenos, era sinônimo de sucesso na tevê, no cinema ou no teatro. Além das homenagens presenciais, ele também recebeu diversas honrarias virtuais feitas por famosos e anônimos desde a morte, na última terça-feira (4/5).