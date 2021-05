Brasileira Adriana Gavazzoni ganha prêmio em festival literário americano

Escritora brasileira Adriana Gavazzoni é destaque em festival literário no Estados Unidos - (crédito: Insatgram/ Reprodução)

Adriana Gavazzoni é professora, advogada e escritora paranaense. Desde pequena sempre gostou de escrever, mas foi apenas há alguns anos atrás que ela decidiu fazer seu primeiro livro. “Cheguei numa idade em que a gente sente o impacto do tempo [...] foi quando resolvi dar voz ao meu sonho”.

Sem muitas expectativas e pretensões, Adriana começou a escrever Behind the doors. A autora conta que as primeiras 100 páginas do livro foram escritas em português, mas ao perceber que a história tinha traços eróticos, pois retrata personagens com problemas sexuais, ela achou melhor traduzir para o inglês para evitar preconceitos e especulações. “Continuei escrevendo e a ideia não acabou no primeiro livro, acabou vindo um segundo, um terceiro, virou uma trilogia e começou a receber prêmios”, explica Adriana.

A primeira medalha de ouro veio como uma surpresa. “Um dia entraram em contato comigo pelo Facebook e disseram que eu era finalista do Golden Book Awards”, conta a paranaense. Desde então a trilogia, que pode virar uma quadrilogia segundo Adriana, já foi finalista em mais de 18 concursos literários nos Estados Unidos e Canadá, como o American Fiction Awards, Indie Books Awards e Book Excellent Awards. Os dois primeiros livros da trilogia tem versão em português e a autora conta que está em processo de tradução do terceiro.

Pelo seu projeto mais recente, chamado Sketches of life, a escritora recebeu a medalha de ouro na Pinnacle Book Achievement Award na categoria de ficção. A continuação da história já está pronta e deve ser lançada nos próximos meses. A série ainda não tem tradução para o português.

Sketches of life se passa entre as duas Guerras Mundiais. A personagem principal é franco-americana e sofre diversas perdas por causa das guerras. Com a invasão da França por parte dos alemães ela precisa fugir para os Estados Unidos e começar uma nova vida. Adriana conta que tanto para a trilogia de Behind the doors, como para este livro foi feita uma vasta pesquisa para embasar as histórias. A autora brinca e diz que foi “muito sangue, suor e lágrimas derramadas para escrever cada obra”.

Atualmente Adriana se divide entre seu trabalho como advogada e três projetos literários. Entre os quais: a continuação do Sketches of life, que já está em fase de edição; o quarto livro da série Behind the doors; e uma nova história totalmente independente.

* Estagiária sob a supervisão de Ricardo Daehn