Seth Rogen não quer mais trabalhos com James Franco, após denúncias

CB Correio Braziliense

James Franco e Seth Rogen no filme 'A entrevista'. - (crédito: Reprodução)

O ator Seth Rogen se pronunciou após as acusações de abuso sexual contra James Franco voltarem à tona e afirmou que não pretende trabalhar mais com o artista. Os dois atuaram juntos em vários filmes e, aparentemente, a amizade entre eles se encerrou em 2019, depois de várias denúncias sobre o comportamento inadequado de James Franco.

"Também olho para aquela entrevista em 2018, onde comento que continuaria trabalhando com James, e a verdade é que não tenho (mais vontade) e não pretendo agora", disse Seth Rogen em entrevista para o The Sunday Times. Além disso, o ator afirmou que as denúncias afetaram a dinâmica da amizade entre os dois.

As acusações contra James Franco apareceram primeiramente em 2014, quando uma jovem de 17 anos afirmou que o ator tentou marcar um encontro com ela através das mensagens diretas em uma rede social, Franco tinha 36 anos. No mesmo ano, Seth Rogen fez uma piada sobre o assunto no programa Saturday night live, em que falou que tentou fazer uma pegadinha com James Franco ao se passar pela adolescente na web.

"O que posso dizer é que desprezo o abuso e o assédio e nunca encobriria ou ocultaria as ações de alguém que o faz, ou colocaria alguém intencionalmente em uma situação em que estivesse perto de alguém assim", comentou Rogen sobre a piada feita no programa. "No entanto, eu olho para trás e vejo uma piada que fiz no Saturday night live em 2014 e me arrependo muito de ter feito essa piada. Foi uma piada terrível, honestamente".

As denúncias voltaram em 2018, quando vários alunos da antiga escola de teatro de James Franco o acusaram publicamente de fraude, assédio sexual e exploração sexual. Em fevereiro deste ano, a ação judicial originada dessas denúncias foi encerrada.

Seth Rogen e James Franco iniciaram a história de parceria em 1999 na série Freaks and geeks (1999-2000), que continuou em diversos outros filmes, como Segurando as pontas (2008), A entrevista (2015), É o fim (2013) e Artista do desastre (2017).