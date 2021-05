Morre aos 46 anos o cineasta Jeorge Pereira, diretor de 'Organismo'

Dd Diário de Pernambuco

(crédito: Sâmia Emereciano/Divulgação)

O roteirista e diretor de cinema Jeorge Pereira faleceu nesse domingo (9), aos 46 anos. A causa da morte foi dada como indefinida. Nascido na Bahia, o cineasta formou sua carreira artística em Pernambuco, deixando a sua marca como defensor incansável das políticas públicas para o audiovisual e pautas de acessibilidade do estado. O enterro será nesta segunda-feira (10), às 14h, no Cemitério de Santo Amaro.

Jeorge lançou seu primeiro longa-metragem, Organismo, em 2019, com produção da Inquieta Cine. Nos últimos anos colaborou em diversos projetos da cena audiovisual pernambucana, como roteirista, diretor e diretor assistente. Atualmente, estava realizado o seu segundo longa-metragem intitulado “ID”.

Antes de investir no audiovisual, trabalhou escrevendo para teatro e produziu um livro de contos intitulado “Letagonia”, publicado pela editora Elógica. Formou-se na primeira turma do curso de Cinema de Animação da Uniaeso, tendo sua trajetória universitária marcada pelo fortalecimento da produção de animação no estado. Integrou a Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA) e participou da articulação da Lei do Audiovisual de Pernambuco, aprovada em 2014.

Em nota, a Associação Brasileira de Documentaristas e Curta Metragistas de Pernambuco / Associação Pernambucana de Cineastas (ABD/Apaeci) lamentou a morte do cineasta. "Neste dia de luto, em meio aos tempos extremamente difíceis que vivemos com a pandemia e com os reiterados ataques feitos contra a cultura brasileira, reverenciamos o legado de criatividade, integridade e coragem que Jeorge nos deixa. Nos solidarizamos com a sua família e suas tantas amizades", disse o comunicado.