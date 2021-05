Com contestações ao Globo de Ouro, transmissão da festa é cancelada

CB Correio Braziliense

Globo de Ouro 2022 não será exibido pelo canal NBC - (crédito: Robyn Beck/AFP)

A emissora NBC anunciou, nesta segunda-feira (10/5), que não irá transmitir a cerimônia do Globo de Ouro no ano que vem. A justificativa é a desatualização da organização da Hollywood Foreign Press Association (HFPA), entidade reguladora da premiação. O canal exibe a premiação desde 1996.



Após investigação do jornal Los Angeles Times, a premiação foi criticada pela falta de representatividade entre os membros votantes. A HFPA já havia anunciado algumas reformas, como a inclusão de mais pessoas latinas, negras e asiáticas em seu corpo curatorial. Porém, as mudanças dependiam da aprovação de todos os participantes da organização.

Em comunicado, a NBC declarou ter esperança de exibir a cerimônia do Globo de Ouro em 2023, mas apenas supondo que a organização irá executar as mudanças necessárias: “Continuamos a acreditar que a HFPA está comprometida em fazer uma reforma significativa. Contudo, uma mudança dessa magnitude toma tempo e trabalho, e sentimos fortemente que a HFPA precisa de tempo para fazer isso certo”.

Recentemente a Amazon e a Netflix também se posicionaram contra a HFPA.