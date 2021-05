Netflix divulga vídeo sobre a produção da nova série ‘Sweet tooth’

CB Correio Braziliense

'Série 'Sweet tooth', produzida por Robert Downey Jr., é a nova aposta da Netflix - (crédito: Netflix)

Divulgado nesta segunda-feira (10/5) pela Netflix, Dos quadrinhos para a tela revela algumas cenas da nova aposta da plataforma, o conto de fadas pós-apocalíptico Sweet tooth.

O vídeo apresenta alguns pontos sobre a história e os personagens principais da série. Também são exibidas as entrevistas com os showrunners Jim Mickle (Julho sangrento) e Beth Schwartz (Arrow), os produtores executivos Susan Downey e Robert Downey Jr, alguns membros do elenco, como Christian Convery e Nonso Anozie, e o criador da história em quadrinhos, Jeff Lemire.

Confira:

O lançamento de 'Sweet tooth' está previsto para 4 de junho na Netflix.