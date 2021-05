Sucesso no BBB21, Ana Clara também estará em No limite

CB Correio Braziliense

(crédito: Globo/João Cotta)

A ex-BBB18 e agora repórter Ana Clara foi um dos grandes sucessos como entrevistadora no BBB21. A moça chamou bastante atenção comandando um bate-papo com o eliminado da semana no Multishow. Como em time que está ganhando não se mexe, ela também terá essa função em No limite, reality de aventura cuja quinta temporada começa nesta terça-feira (11/5), na Globo.

O Bate-papo No limite será transmitido ao vivo no Gshow e no Globoplay. Ana Clara vai conversar com o eliminado sobre os apuros passados na selva e sobre possíveis desentendimentos. Além disso, a atração traz um resumo dos principais acontecimentos da semana.

"Estou muito animada. Acho que vai ser uma oportunidade muito legal de fazer um projeto novo. Fiquei muito feliz com a oportunidade”, revelou Ana Clara ao jornalista Hugo Gloss.