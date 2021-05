Revista GQ comemora 10 anos exaltando Ludmilla e Ronaldo Fenômeno

CB Correio Braziliense

Capas comemorativas dos 10 anos da GQ - (crédito: Reprodução/ Instagram)

A revista GQ comemora 10 anos neste mês sem olhar para trás. A edição especial para a data, pelo contrário, aponta nomes que "constroem o futuro em dez tendencias da década". A revista chega às bancas e às plataformas digitais com duas capas: uma com a cantora Ludmilla e outra com o ex-atleta Ronaldo Fenômeno.

Ludmilla aparece como destaque na categoria "a diversidade no comando". "Mulher, negra, bissexual, vinda da periferia - e no topo da fama, do prestigio e da influência - ela é a cara das lideranças emergentes na sociedade brasileira", escreve a revista, no perfil do Instagram.

Em trechos da entrevista adiantados nas redes sociais, a cantora destaca que "a fama e o poder" não a livraram do racismo e que é "verdadeira com a minha arte e com a minha essência: quero evoluir sem perder a identidade.”

A outra opção de capa é o ex-jogador Ronaldo. "O herói do Brasil no penta representa o fenômeno dos E-Sports e games, áreas nas quais ele esta investindo pesado, como uma nova holding", justifica a GQ.

No bate-papo, Ronaldo se define como player: "Sou esforçado, nao sou um fenômeno, mas também estou longe de ser um noob (novato)”. Além disso, ele fala sobre as paixões pelos esportes digitais, os investimentos na área, os filhos e o sonho de comandar a CBF.