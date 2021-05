Porchat usa máscara com "Fora Bolsonaro" em missa de Paulo Gustavo

O apresentador e humorista Fábio Porchat esteve na missa de sétimo do amigo Paulo Gustavo nesta terça-feira (12/5). Na ocasião, Porchat usou uma máscara contra o presidente Jair Boslonaro, com uma estampa onde lia-se “Fora Bolsonaro”.



Paulo Gustavo morreu no último dia 4 de maio em decorrência da covid-19 após lutar por mais de 50 dias contra a doença. Durante a missa de sétimo dia realizada aos pés do Cristo Redentor, diversas personalidades da televisão brasileira marcaram presença — como Angélica, Luciano Hulk, Regina Casé, Ingrid Guimarães e Samantha Schmütz —, além do viúvo, Thales Bretas.

Nas redes sociais, a máscara de Porchat não passou batida, e os internautas repercutiram o adereço.

Fábio Porchat foi para a missa de Paulo Gustavo com uma máscara com os dizeres “Fora Bolsonaro”. O Presidente é acusado de tentar mudar a bula da Cloroquina e de recusar as ofertas de vacina dos laboratórios. #MultiShow pic.twitter.com/trQjLkGVmA