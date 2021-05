No limite: Mahmoud é o primeiro eliminado do reality

LB Larissa Bitencourt - Portal UAI

Mahmoud, do time Calango, é o primeiro eliminado do No limite - (crédito: Reprodução/Globo)

Após perder a Prova da Imunidade, a tribo Calango foi a primeira a encarar o Portal da Eliminação na estreia do reality No limite, nesta terça-feira (11/5), e perder um dos seus integrantes. No portal, cada um dos membros da equipe deve escrever o voto em um pergaminho e depositá-lo em uma urna. Ao final de cada programa, o participante mais votado é eliminado.

Na estreia da temporada, Mahmoud levou a pior e foi o mais votado. Ele levou cinco votos (Carol Peixinho, Jéssica, André, Arcrebiano, Angélica) e foi o primeiro eliminado do reality. "Mahmoud, você tem cinco votos e vai ser o nosso primeiro eliminado do No limite. Preciso do seu colar", disse André Marques, que, na sequência, quebrou o colar da tribo Calango.

Antes da votação, Mahmoud pressentiu que poderia ser o escolhido do grupo e até tentou reverter a situação combinando votos com os amigos mais próximos: "Depois da prova a minha tribo ficou discutindo muito, mas eu estava em outro mundo. Eu estou pensando já nos votos e acho que muita gente vai votar em mim e eu tenho que pensar em como me safar e não sair", contou ele.

Após sondar os colegas de tribo, Mahmoud tentou articular votos em André, mas não foi o suficiente. Mesmo assim, Mahmoud encarou numa boa a eliminação e deixou o reality agradecendo: "Queria agradecer muito a oportunidade de participar do No limite. Acho que é uma experiência incrível", declarou.