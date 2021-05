Ator Joshua Bassett desabafa sobre a própria sexualidade: "escolhi o amor"

CB Correio Braziliense

Joshua Basset: "A vida é muito curta para deixar a ignorância e o ódio vencerem" - (crédito: Reprodução/ Instagram)

O ator Joshua Bassett, de High school musical, foi às redes sociais fazer um desabafo. "Escolhi o amor", decreta o jovem de 20 anos ao falar sobre frequentes questionamentos sobre a sexualidade dele.

Sem se assumir gay nem negar o fato, Joshua foi além. Ele optou pelo caminho de criticar a masculinidade tóxica e exaltar a aceitação das pessoas como elas são.

"Toda a minha vida as pessoas me falaram sobre minha sexualidade. As pessoas me envergonharam por coisas sobre as quais nada sabem. Quero agradecer àqueles que defendem o amor e a aceitação. Toxicidade, ódio e negatividade dizem menos sobre o assunto, mas dizem muito mais sobre aqueles que o vomitam", escreveu.

O ator continua dizendo que "somos a geração do amor e do crescimento" e que "é hora de começarmos a agir dessa forma. Quer você me ame, me odeie ou me condene ao inferno, eu te amo do mesmo jeito."

"Ame quem você ama descaradamente. Tudo bem ainda estar descobrindo quem você é. A vida é muito curta para deixar a ignorância e o ódio vencerem. Eu escolho o amor", finaliza.