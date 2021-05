Série médica 'Grey's Anatomy' é renovada para 18ª temporada

CB Correio Braziliense

Ellen Pompeo vive Meredith Grey na série - (crédito: Reprodução)

Nesta segunda-feira (10/5), a ABC anunciou que a série Grey's Anatomy foi renovada para 18ª temporada. Segundo o site Variety, a atriz Ellen Pompeo também renovou o contrato para continuar interpretando a protagonista Dra. Meredith Grey.

Considerado o programa número um da televisão americana, a série médica contou com a despedida de dois atores do elenco nesta 17ª temporada, que retratou a pandemia do novo coronavirus. São eles Giacomo Gianniotti, que interpreta o Dr. Andrew DeLuca; e Jesse Williams, que interpreta o Dr. Jackson Avery. A última participação de Williams será no episódio que irá ao ar em 20 de maio, nos Estados Unidos.

Lançada em 2005, a série acompanha os médicos, cirurgiões, internos, residentes, e atendentes do hospital ficcional Grey Sloan Memorial Hospital e como eles evoluem na profissão ao tentar manter a vida dos pacientes, assim como lidam com os relacionamentos interpessoais. O título da série é uma brincadeira com Anatomia de Grey, um renomado livro de anatomia humana escrito por Henry Grey no século 19. Atualmente, a 17ª temporada está em transmissão nos Estados Unidos. Até o momento, a próxima leva de episódios não tem previsão de estreia.