Thiago Moyses leva distopia e vampiros para o livro ‘Hopekillers’

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

O brasiliense Thiago Moyses, diretor do filme Síndrome de Pinocchio, pré-indicado ao Oscar de 2010, fez sua estreia no mundo literário com a publicação de Hopekillers - matadores da esperança. A obra também conta com uma versão audiovisual, em formato de longa-metragem. A história narra a saga de vampiros que, disfarçados de humanos, governaram o mundo por milhares de anos. A publicação está disponível nas livrarias. O longa será lançado nesta quinta-feira (13/5) nas plataformas da Apple TV, Google Play, Now, Vivo Play, Youtube Filmes e Looke.



Em um mundo distópico, governado por vampiros, a humanidade foi relegada a viver na miséria. Para dominar o planeta, os Hopekillers usam uma tecnologia super avançada que só funciona à base do sofrimento humano. Enquanto os parasitas têm o melhor que o mundo pode oferecer, os humanos vivem na extrema pobreza. Além dos Hopekillers, também existem os Protodeus, Brujos, Aufhockers e Obayifos. A narrativa, que dura uma noite, mostra a tentativa dos humanos de se libertarem depois do mensageiro do além anunciar um massacre de vampiros em favor de uma evolução dos seres da Terra.



A história foi divulgada oficialmente no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro na seleção da Mostra Guerrilha. O livro digital foi feito a partir de recursos da Lei Aldir Blanc (SECEC-DF) e publicado pela Pergunta Fixar. Atualmente Thiago Moyses mora na Alemanha, onde dirigiu seu primeiro filme, chamado Down Earth.