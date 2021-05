Jesse Williams anuncia saída de 'Grey's Anatomy' após 12 temporadas

CB Correio Braziliense

Jesse Williams vivia um cirurgião plástico na série que acompanha um grupo de médicos - (crédito: Divulgação)

O ator Jesse Williams, conhecido pelo como o cirurgião plástico Jackson Avery em Grey's Anatomy, anunciou sua saída da série após 12 temporadas. O próprio ator confirmou que estaria fora da próxima temporada à revista People. O motivo não foi revelado.

A última aparição do ator como Jackson Avery será exibida no dia 20 de maio, nos Estados Unidos, no episódio nomeado como Tradition (tradição em inglês). O personagem de Jesse entrou para o elenco da série na sexta temporada como residente, ganhou espaço e notoriedade ao longo dos anos e finaliza a história como chefe de cirurgia plástica do Hospital Grey Sloan Memorial.

À revista People, o ator agradeceu pelas oportunidades oferecidas a ele e pelo conhecimento que adquiriu ao longo dos anos. Durante a 17º temporada, os fãs também foram surpreendidos pela saída de Giacomo Gianniotti, o doutor Andrew DeLuca.