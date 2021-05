Luciano Huck irá renovar com a Globo nos próximos dias, afirma colunista

CB Correio Braziliense

(crédito: Globo/ Divulgação)

A especulação sobre o futuro de Luciano Huck está perto do fim. Segundo o colunista Flávio Ricco, o apresentador se decidiu pela televisão e não pela política. O contrato com a Globo deve ser renovado "em questão de dias" e "está 'nos finalmentes'".

O colunista ainda afirma que Luciano estuda a melhor forma de anunciar a decisão, já que seu nome chega a aparecer em algumas pesquisas de intenção de votos nas eleições de 2022. "Pessoas muito próximas garantem que Luciano desistiu da política ou de se candidatar no ano que vem", afirma Ricco.

Com isso, está aberto o caminho para que Luciano Huck seja o sucessor de Faustão a partir do início do ano que vem, com a ida do apresentador do Domingão para a Band.