Demi Lovato será apresentadora de minissérie e podcast

Na minissérie, Demi Lovato entrevista pessoas que dizem ter tido contato com OVNIs - (crédito: Reprodução/Instagram)

Maio tem sido um mês agitado para a cantora Demi Lovato. Na última terça-feira (11/5), Demi anunciou que comandará Unidentified, uma nova minissérie sobre a existência de OVNIs. Nesta quarta (12/5), a artista retornou às redes sociais para divulgar o lançamento do podcast 4D with Demi Lovato, também apresentado por ela.

Em Unidentified, Demi contará com a presença da irmã Dallas Lovato e do melhor amigo, Matthew, que se considera cético em relação a alienígenas. Durante quatro episódios, o trio conversará com especialistas em ufologia e pessoas que acreditam terem tido experiências extraterrestres, além de analisar relatórios do governo estadunidense e conduzir testes em locais onde OVNIs teriam sido avistados. A série será disponibilizada pelo Peacock, serviço de streaming da NBCUniversal, indisponível no Brasil.

“Surpresa! Estou pegando a estrada em uma aventura de outro mundo para meu novo programa ‘Unidentified’ e estou levando vocês juntos para um passeio. Em breve para Peacock TV. Mal posso esperar para compartilhar mais”, escreveu a cantora ao anunciar a minissérie no Twitter.

SURPRISEEEEE!!! I’m hitting the road for an out-of-this-world adventure for my new show Unidentified & I’m taking you guys along for the ride Coming soon to @peacockTV!! I can’t wait to share more pic.twitter.com/al06B7ASa1 — Demi Lovato (@ddlovato) May 11, 2021

Nesta quarta (12/5), a artista retornou às redes sociais para divulgar o projeto 4D with Demi Lovato, podcast apresentado por ela. Com estreia prevista para 19 de maio, o programa ganhará novos episódios toda quarta-feira e contará com convidados especiais.

O intuito do podcast será falar sobre diferentes temas presentes no cotidiano da sociedade, como saúde mental, direitos LGBTQIA+, igualdade, autoestima, arte e meio ambiente. Entre ativistas, artistas e empreendedores, as participações das atrizes Chelsea Handler, Jane Fonda e Jameela Jamil já estão confirmadas.