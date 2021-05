Série 'Ms. Marvel' está gravada, mas estreia segue indefinida

CB Correio Braziliense

Com gravações finalizadas, a série 'Ms. Marvel' não tem data de estreia confirmada - (crédito: Reprodução)

Depois das gravações de Ms. Marvel terem sido realocadas da Georgia, nos Estados Unidos, para a Tailândia, elas foram finalizadas, de acordo com o veículo norte-americano Variety. A série não possui data de estreia definida até o momento.

Ms. Marvel traz a atriz canadense filha de imigrantes muçulmanos do Paquistão Iman Vellani no papel de Kamala Khan, uma adolescente criada em Nova Jersey que descobre que tem poderes especiais. Em seis episódios, a protagonista passa por uma jornada de descobrir quem ela é e de aprender sobre relacionamentos.

Kamala Khan representa a primeira personagem muçulmana da Marvel a estrear o próprio gibi. Ela apareceu pela primeira vez nos quadrinhos da Capitã Marvel, em 2013, antes de ganhar a história solo, em 2014. Além da série, a personagem vai aparecer no filme The Marvels, previsto para ser lançado no ano que vem.