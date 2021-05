Marvel anuncia calendário com mais de 10 estreias até 2023

Os heróis do Quarteto Fantástico estão entre os personagens que estarão nos filmes da Marvel - (crédito: Reprodução/Marvel Studios)

A Marvel Studios publicou um vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira (3/5) para divulgar as novidades sobre os próximos filmes da fase quatro do Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Com narração de Stan Lee, criador de super-heróis da Marvel que morreu em 2018, aos 95 anos, o vídeo apresenta uma homenagem aos últimos longas, além de divulgar as novas datas de lançamentos e os títulos oficiais dos próximos filmes. Assista ao vídeo:





Lançamentos

Confira quais foram os filmes anunciados, as datas de lançamentos e o que se sabe até agora sobre as novas produções do Universo Cinematográfico Marvel:

1) Viúva negra

O filme é ambientado entre os acontecimentos de Capitão América: Guerra civil e Vingadores: Guerra infinita para contar a história de Natasha Romanoff pela primeira vez nos filmes da Marvel. Natasha foi dada logo após o seu nascimento à KGB, a principal agência de segurança da União Soviética (URSS), com o objetivo de ser preparada para se tornar uma agente. Com o fim da URSS, o governo tenta matá-la enquanto ela se move para Nova York a fim de trabalhar de forma autônoma. Depois das aventuras com os Vingadores, a Viúva Negra retorna ao seu país de origem para acabar com o programa governamental que a transformou em uma assassina. Assista ao trailer.



Dirigido por Cate Shortland e produzido por Kevin Feige, Viúva Negra representa o primeiro filme da fase quatro do Universo Cinematográfico Marvel.

Estreia: 9 de julho de 2021

2) Shang-Chi e a lenda dos dez anéis

Shang-Chi é um jovem chinês criado por seu pai em reclusão e treinado para ser habilidoso em artes marciais. Quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a rebelar-se. Assista ao trailer.



Conhecido como o mestre do kung fu da Marvel, Shang-Chi representa o primeiro super-herói asiático a protagonizar um filme da franquia. O protagonista é interpretado por Simu Liu, a direção é de Destin Cretton e o roteiro é assinado por Dave Callaham, um roteirista de descendência chinesa e com experiência em produções de ação e de herói.

Estreia: 3 de setembro de 2021

3) Os Eternos

Os Eternos são uma espécie extraterrestres e imortais modificados geneticamente pelos deuses espaciais conhecidos como Celestiais. Eles chegaram na Terra há milhares de anos e possuem o poder de manipulação da energia cósmica. Responsável por apresentar um novo time de super-heróis no MCU, Os eternos seguirá os eventos de Vingadores: Ultimato, em que o grupo se vê forçado a sair das sombras e se reunir após uma tragédia inesperada: o retorno dos mais antigos inimigos da humanidade, os Deviantes, também gerados pelos Celestiais. O elenco contará com Angelina Jolie como Thena e a direção é de Chloé Zhao, vencedora do Oscar de melhor direção em 2021 por Nomadland. Além disso, Os eternos promete ser um dos filmes mais inclusivos da Marvel, pois vai mostrar o primeiro beijo gay da franquia nos cinemas e vai incluir o primeiro super-herói com deficiência auditiva no elenco.

Estreia: 5 de novembro de 2021

4) Spider-Man: No way home

Um dos filmes mais aguardados do ano, Spider-Man: No way home deve explorar o Aranhaverso com a aparição de personagens que já marcaram os filmes do Homem-Aranha. O elenco possui nomes como Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx e Alfred Molina e representa a continuação de Homem-Aranha: Longe de casa. Além disso, o Doutor Estranho deverá aparecer no novo filme como mentor de Peter Parker. O nome oficial do longa foi confirmado em fevereiro.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021



Estreia: 17 de dezembro de 2021

5) Doutor Estranho no multiverso da loucura

Um dos filmes mais importantes para a narrativa da fase quatro do MCU, Doutor Estranho no multiverso da loucura apresentará o retorno de Stephen Strange após a cena pós-créditos do primeiro filme mostrar que Mordo, na realidade, é um antagonista. Elisabeth Olsen estará presente no longa como Wanda Maximoff e há rumores de que a Feiticeira Escarlate fará uma vilã na história. Além de Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Benedict Wong e Xochitl Gomez, como Miss America Chavez, estão confirmados. A direção é de Sam Raimi, o mesmo diretor da primeira trilogia de Homem-Aranha.

Estreia: 25 de março de 2022

6) Thor: Amor e trovão

O filme seguirá os acontecimentos de Vingadores: Ultimato, levando o protagonista ao espaço novamente para viver mais uma aventura. Além de seguir o legado de um dos poucos sobreviventes do combate contra Thanos, Natalie Portman marcará seu retorno no longa, dando mais amplitude para o papel de Jane Foster, que será a nova Thor no novo filme, marcando presença como a Deusa do Trovão. O ator Russell Crowe está confirmado como Zeus e Christian Bale será Gorr. As primeiras imagens de bastidores do filme revelaram também a presença de Chris Pratt, Karen Gillan e Sean Gunn como o Senhor das Estrelas, Nebula e Kraglin, respectivamente.

Estreia: 6 de maio de 2022

7) Pantera Negra: Wakanda forever

O filme continuará a exploração por Wakanda e Kevin Feige confirmou que não irá substituir Chadwick Boseman no papel do herói. No entanto, não sabe-se ao certo se a sequência terá protagonista masculino ou feminino. Há especulação de que Shuri, interpretada por Letitia Wright, seja a nova Pantera Negra. Porém, a atriz foi criticada após compartilhar um vídeo antivacina, o que a fez deletar as suas redes sociais.

Estreia: 8 de julho de 2022

8) The Marvels

Carol Danvers, a Capitã Marvel, está de volta em The Marvels com Monica Rambeau, que apareceu em Wandavision. O longa contará com uma nova diretora, Nia DaCosta, que promete trazer senso de humor para a sequência. Além disso, a atriz Iman Vellani será Kamala Khan, a Miss Marvel.

Estreia: 11 de novembro de 2022

9) Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

O filme é a continuação da franquia de sucesso da Marvel, acompanhando Scott Lang (Paul Rudd) e Hope van Dyne (Evangeline Lilly) em suas jornadas como super-heróis. Eles se reúnem para mais uma aventura ao lado de Cassie Lang, filha de Scott, interpretada por Kathryn Newton.

Estreia: 17 de fevereiro de 2023

10) Guardiões da galáxia vol. 3

O filme vai trazer Peter Quill, Rocket, Groot, Drax, Gamora e Thor novamente às telas. Guardiões da galáxia vol. 3 teve a produção adiada pois o diretor James Gunn foi demitido do projeto depois que seus tweets ofensivos vieram à tona e causaram polêmicas. Porém, o elenco de Guardiões da galáxia vol. 3 soltou uma carta aberta defendendo o diretor ao dizer que as polêmicas envolviam um contexto político e que Gunn tinha uma postura amável no set. Após menos de um ano da demissão, o diretor foi readmitido no projeto depois de negociações e pedidos de desculpas.

Estreia: 5 de maio de 2023

11) Quarteto fantástico

Por último, é possível observar no vídeo publicado pela Marvel a imagem que confirma a produção de Quarteto fantástico. Assim, alguns personagens podem ser incluídos no MCU e a direção do longa será de Jon Watts. O filme não possui data de estreia e elenco confirmados.