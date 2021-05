Edward Norton é confirmado em continuação de 'Entre facas e segredos'

CB Correio Braziliense

O ator Edward Norton integrará a sequência do longa 'Entre facas e segredos' - (crédito: Angela Weiss/ Divulgação)

Astro de Clube da luta e O incrível Hulk, Edward Norton é o novo integrante do elenco da sequência de Entre facas e segredos, segundo informações do Deadline. A confirmação da participação de Norton veio logo após o anúncio do ator e ex-lutador de MMA Dave Bautista como parte do time de atores do filme. Os dois vão atuar ao lado de Daniel Craig, que foi um dos protagonistas do primeiro filme, interpretando o detetive Benoit Blanc.



As gravações devem começar em junho, na Grécia, e ainda não há muitas informações sobre a trama dirigida por Rian Johnson, que retorna após comandar a primeira parcela da franquia.

Entre facas e segredos

Lançado em 2019, o primeiro filme conta a história de dois detetives que passam a investigar a morte misteriosa do patriarca de uma família durante a festa de aniversário dele. Todos os parentes presentes na reunião permanecem presos até que o mistério seja desvendado.

Ainda não se sabe se o segundo filme será exibido nos cinemas, já que a plataforma de streaming Netflix adquiriu os direitos do próximo longa, aquisição que custou US$ 450 milhões.