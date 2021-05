Rapper Soulja Boy é acusado de agredir e de abusar de ex-namorada

CB Correio Braziliense

O rapper teria agredido fisicamente a ex-namorada - (crédito: divulgação)

O rapper norte-americano Soulja Boy está sendo acusado pela ex-namorada de agressão física e abuso sexual. Por motivos de segurança, a mulher preferiu não se identificar. A informação foi confirmada pela Fox News, que teve acesso aos documentos do processo iniciado pela ex-namorada contra o rapper no Tribunal Superior de Los Angeles.



De acordo com o site, a mulher afirmou que teve um longo relacionamento com o artista e que ele a ameaçou de diversas formas durante e após o fim do namoro. Em uma das agressões, ela teria sofrido um aborto e ficado com danos permanentes nos órgãos reprodutivos.

Ao ter acesso aos documentos do processo, a Fox News informou que, além das agressões físicas, a ex-namorada também acusou o rapper de abuso sexual e afirmou que muitas relações sexuais não eram consensuais. A vítima também disse que, mais de uma vez, viu outras mulheres na casa do rapper. Ao questioná-lo, ela afirmou ter sido expulsa da casa. Sua advogada, Neama Rahmani, disse que a cliente “teve a sorte de escapar do reinado de terror e violência doméstica de Way".

Esta não é a primeira vez que Soulja Boy recebe acusações dessa natureza. Em 2019, o artista foi acusado de sequestrar uma mulher.