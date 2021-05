Plano imaginário seleciona fotógrafos do DF para exposição

NG Naum Giló*

(crédito: Zuleika de Souza/Plano Imaginário)

O Plano imaginário, espaço dedicado à fotografia, está convocando fotógrafos do DF para ter os seus trabalhos projetados na área externa do local. Serão, pelo menos, 10 selecionados e os interessados pela oportunidade devem enviar, até 13 de junho, uma mensagem de e-mail para o endereço imaginarioplano@gmail.com, com o nome e até 15 fotos que estejam inseridas no contexto da pandemia.



“Não precisa ser algo muito óbvio. O que queremos são imagens cujas narrativas sejam atravessadas pela crise sanitária em que vivemos no momento”, explica Zuleika de Souza, fotógrafa idealizadora da iniciativa e curadora do projeto.

Além de terem seus trabalhos expostos, os fotógrafos selecionados também terão a oportunidade de participar de um debate on-line com os curadores para discutir o trabalho dos profissionais da fotografia no período de pandemia. Fora Zuleika, Claudio Versiani, Dalton Camargos, Nick Elmoor, Usha Velasco e Paula Simas também participam do processo de escolha dos selecionados. “Queremos conhecer a produção local, mapear novos fotógrafos do DF e descobrir como eles estão trabalhando neste período”, esclarece Zuleika.

Localizado na Asa Sul, o Plano imaginário é um espaço totalmente voltado para a fotografia. Exposições, cursos e feiras são algumas das atividades que ocorrem no local.



*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel